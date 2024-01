Ist Bill Clinton "John Doe 36"? Epstein-Liste wird veröffentlicht

Die Anordnung der Richterin steht im Zusammenhang mit einer Verleumdungsklage der US-Klägerin Virginia Giuffre gegen Epsteins Ex-Geliebte und Komplizin Ghislaine Maxwell aus dem Jahr 2016. Die Namen von mehr als 180 Personen, darunter Ankläger, angebliche Opfer und vermeintlich an den Verbrechen Beteiligte, sollen zudem spätestens am 2.Jänner enthüllt werden.

Bisher waren diese nur als "John Doe" oder "Jane Doe" (Platzhalternamen so wie Max Mustermann) bekannt. Erste Namen sickern durch: Laut "ABC News" soll Ex-Präsident Bill Clinton als "John Doe 36" über 50 Mal in den Akten erwähnt werden. Identifizieren ließ sich in den Unterlagen bereits Bill Clintons damaliger Berater Doug Band als "John Doe 008". Auch der britische Prinz Andrew (63) soll Erwähnung finden.

Epstein 2019 tot in Gefängniszelle gefunden

Ghislaine Maxwell war im Dezember 2021 schuldig gesprochen und im Juni 2022 zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Nach Auffassung des Gerichts hatte sie als Epsteins Vertraute und Ex-Freundin über Jahre minderjährige Mädchen und junge Frauen für den sexuellen Missbrauch durch den bestens vernetzten Finanzinvestor rekrutiert. Manche Mädchen wurden auch an andere Männer weitergereicht.

Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein

Epstein war im August 2019 tot in seiner Gefängniszelle in Manhattan gefunden worden, als er in Untersuchungshaft saß und auf seinen Prozess wartete. Die Behörden gehen von Suizid aus.

