Israel: Ein Todesopfer bei "kombiniertem Anschlag"

Bei einem Doppelanschlag an zwei Bushaltestellen im Großraum Jerusalem ist am Mittwoch ein Mensch getötet worden. Mindestens 18 weitere Personen wurden verletzt, darunter mehrere schwer, wie der Rettungsdienst "Magen David Adom" (MDA) mitteilte. Die Polizei sprach vom "Verdacht auf einen kombinierten Anschlag". Der scheidende israelische Premier Yair Lapid berief eine Dringlichkeitssitzung mit der Polizei- und Militärspitze ein.

Die erste Explosion ereignete sich an einer Haltestelle am Stadtrand, dabei wurden elf Menschen verletzt. Kurz darauf gab es Berichte über eine weitere Explosion an einer Haltestelle in Ramot nördlich der Stadt. Dabei wurden nach Polizeiangaben mindestens drei Menschen verletzt. Und eine Person sei im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, teilte das Shaare Sedek Medizinzentrum mit. Bei dem Toten handelt es sich laut Medienberichten um einen Minderjährigen.

Polizeisprecher Eli Levi sagte: "Solche koordinierten Angriffe gab es in Jerusalem seit Jahren nicht mehr." Heuer starben bereits 26 Menschen durch Anschläge in Israel, Ost-Jerusalem und dem Westjordanland, darunter auch mehrere Soldaten und Sicherheitskräfte.