Iranisches AKW Bushehr wieder hochgefahren

Die Anlage sei wieder in Betrieb, sagte AKW-Chef Mahmoud Jafari, der auch Vize-Vorsitzender der iranischen Atomenergiebehörde ist, in der Nacht auf Montag der Nachrichtenagentur Insa. Der vor zwei Wochen festgestellte "technische Fehler" sei behoben worden. Das Atomkraftwerk Bushehr ist das einzige des Iran. Es liegt im Süden in der Provinz Bushehr am Persischen Golf. Da die Gegend erdbebengefährdet ist, blicken die Anrainerstaaten mit Sorge auf das AKW.

Die Anlage mit einem 1000-Megawatt-Reaktor wurde mit russischer Hilfe erbaut und im September 2011 in Betrieb genommen. 2013 wurde das AKW nach jahrelanger Verzögerung offiziell übergeben. 2016 begannen russische und iranische Firmen mit dem Bau zweier zusätzlicher Reaktoren in Bushehr. Dies dauert voraussichtlich rund zehn Jahre.