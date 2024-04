Iraker sollen in Syrien Kinder versklavt haben: Festnahme in Bayern

Beide haben die irakische Nationalität und waren nach islamischem Recht verheiratet, wie die deutsche Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Mittwoch mitteilte. Sie sollen zwischen 2015 und 2017 der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) angehört haben.

Missbrauch und brutale Strafen

Spätestens seit Ende 2015 hätten sie ein fünfjähriges Mädchen als Sklavin gehalten. 2017 soll ein zwölfjähriges Mädchen dazugekommen sein. Der Mann habe beide Kinder mehrmals vergewaltigt. Seine Frau habe dafür das Zimmer hergerichtet und eines der Mädchen geschminkt.

Die Mädchen hätten "unentwegt" Hausarbeit und Kinderbetreuung leisten müssen, hieß es weiter. Auf vermeintliche Verfehlungen sei mit körperlicher Gewalt reagiert worden. So soll das ältere Mädchen einmal mit einem Besenstiel geschlagen worden sein. Zudem wurde die Hand des kleineren Kinds mit heißem Wasser verbrüht und beide Mädchen wurden wiederholt dazu gezwungen, zur Bestrafung für jeweils eine halbe Stunde auf einem Bein zu stehen.

Untersuchungshaft angeordnet

Die Kinder hätten ihre eigene Religion nicht ausüben dürfen. Stattdessen mussten sie islamische Gebete und Glaubensregeln befolgen, wie die deutsche Bundesanwaltschaft weiter mitteilte. Vor der Ausreise aus Syrien im November 2017 habe das damalige Ehepaar die Mädchen an andere IS-Mitglieder weitergereicht. Dies alles habe dem erklärten Ziel des IS gedient, den yezidischen Glauben zu vernichten.

Die Beschuldigten wurden laut deutscher Bundesanwaltschaft am Dienstag in Regensburg und dem Landkreis Roth festgenommen. Der Ermittlungsrichter des deutschen Bundesgerichtshofs habe Untersuchungshaft angeordnet. Sie seien des Völkermords, des Verbrechens gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechens und der Mitgliedschaft im IS dringend verdächtig.

