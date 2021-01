Coronavirus: Inzidenzwert in London über 1000

Die Bedrohung, die das Coronavirus für die Stadt darstelle, sei an einem kritischen Punkt. "Wenn wir nicht unverzüglich handeln, könnte unser NHS (Gesundheitsdienst) überwältigt werden", sagte Khan.

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche) in London liegt bei mehr als 1000. Die Zahl der Intensivpatienten sei allein in der ersten Jännerwoche um mehr als 40 Prozent gestiegen, hieß es in Khans Mitteilung.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.