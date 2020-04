Der Ramadan beginnt und endet, wenn die Mondsichel nach Neumond erstmals sichtbar ist. In Europa wird dies schon heute Abend sein, in einigen islamischen Ländern am Freitag. Zu den schönsten Einrichtungen im Ramadan gehören die "Tische der Gnade". Kurz nach Sonnenuntergang versammeln sich an festlich gedeckten Tafeln Arme und Bedürftige und warten auf den Ruf des Muezzins, das Signal zum Fastenbrechen.