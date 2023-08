Influencer zerstörte 150 Jahre alte Statue in Villa am Comer See

Beim Drehen eines Videos in der Nobelvilla Alceo in der lombardischen Ortschaft Viggiu zerstörte ein auf Fitnessvideos spezialisierter deutscher Influencer eine 150 Jahre alte wertvolle Statue des Bildhauers Enrico Butti und verursachte damit einen Schaden von mindestens 100.000 Euro. Die sieben deutschen Gäste der Villa im Alter zwischen 25 und 30 Jahren wurden vom Eigentümer wegen Vandalismus angezeigt. Auf den Aufnahmen der Videoüberwachungsanlage der Villa ist zu sehen, wie der Influencer sich von vier Freunden mit ihren Smartphones filmen lässt, während er die Statue einer weiblichen Figur, eine der vielen Skulpturen der historischen Residenz, umarmt. Dabei kippte die 1,7 Meter große Statue um und zerbrach in tausend Stücke.

Die Villa mit zahlreichen Kunstwerken war von dem Influencer gemietet worden, um den Geburtstag seiner Verlobten zu feiern. Die Gruppe deutscher Touristen hat Italien nach dem Vorfall, der von den Überwachungskameras der Villa aufgezeichnet wurde, verlassen.

