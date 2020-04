Infizierte müssen von Altersheim auf Quarantäneschiff

Mehr als 7000 Bewohner von Seniorenheimen sind seit 1. Februar an der neuartigen Lungenkrankheit verstorben. Zum Vergleich: In ganz Italien leben rund 80.000 Menschen in Altersheimen.

Um eine weitere Verbreitung des Virus in den Heimen zu verhindern hat die Region Friaul-Julisch-Venetien nun eine ungewöhnliche Maßnahme beschlossen: Infizierte Heimbewohner werden auf ein Quarantäneschiff vor der Stadt Triest verlegt. Das Fährschiff "GNV Azzurra", mit 518 Kabinen und 2180 Betten traf gestern in der norditalienischen Hafenstadt ein.

Beginn mit 50 Erkrankten

In einer ersten Phase sollen 50 Patienten auf dem Schiff untergebracht werden. Insgesamt beträgt die Zahl der infizierten Heimbewohner in Friaul-Julisch-Venetien 150. Der Beschluss der Regionalregierung unter Präsident Massimiliano Fedriga von der rechten Lega, ein Quarantäneschiff zu chartern, löste Kritik aus.

Laut den Oppositionsparteien im friaulischen Regionalparlament hätten die Kranken auch in leer stehenden Hotels untergebracht werden können. Man wolle die Kriterien und vor allem die Kosten wissen, hieß es etwa in einer Anfrage der "Forza-Italia"-Senatorin Laura Stabile.

