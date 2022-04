Indien und Pakistan: Hitzewelle mit 50 Grad

Die Temperaturen betrugen vielerorts bereits mehr als 45 Grad und könnten am Wochenende die Marke von 50 Grad überschreiten, wie eine Sprecherin der Weltwetterorganisation (WMO) am Freitag in Genf sagte. Erst Anfang der kommenden Woche sei ein Abflauen in Sicht.

Solche Temperaturen seien zu dieser Jahreszeit in Teilen der betroffenen Region noch nie da gewesen, sagte Klimaforscher Erich Fischer aus Zürich dem Schweizer Sender SRF. Gekoppelt mit der hohen Luftfeuchtigkeit herrschten dort Zustände, bei denen die Menschen an ihre Anpassungsgrenzen stießen, so Fischer.

ZIB 1: Inder und Pakistaner erleben derzeit eine gefährliche Hitzewelle.

Die extreme Hitzewelle lässt zunehmend die Stromversorgung in beiden Ländern kollabieren. Während aus einigen pakistanischen Städten Stromausfälle von bis zu acht Stunden gemeldet wurden, warnten die Behörden in Neu-Delhi am Freitag, dass sie viele Kraftwerke nur noch "weniger als einen Tag" laufen lassen könnten. "Die Situation in Indien ist verheerend", sagte Arvind Kejriwal von der Regionalregierung in Delhi.