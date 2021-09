In Ungarn beginnt das Schuljahr ohne Beschränkungen

Es müssen keine Abstände mehr eingehalten und die Kinder auch nicht auf das Coronavirus getestet werden. Einzelne Schulen können allerdings nach eigenem Ermessen eigene Regeln aufstellen, berichteten Medien in Budapest.

Im EU-Land Ungarn sind Infektionen mit dem Covid-19-Erreger im Sommer radikal zurückgegangen. In letzter Zeit steigen sie aber wieder - wenn auch auf niedrigem Niveau. Die Ansteckungsrate der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner lag am Dienstag bei 11,6, eine Woche davor hatte sie bei 6,7 gelegen. Die Corona-Beschränkungen hob die ungarische Regierung im Juni weitgehend auf. Eine Maskenpflicht gilt nur noch in Krankenhäusern und Altenheimen.

Experten warnen jedoch vor einer vierten Welle. Urlaubsrückkehrer, der Schulbeginn und Großveranstaltungen könnten diese antreiben, heißt es. Nur knapp 60 Prozent aller Ungarn sind bisher vollständig geimpft. Unter den 12- bis 18-Jährigen sind es nur 14 Prozent.