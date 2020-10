In Mali entführte Französin nach fast vier Jahren wieder frei

Außerdem sind der prominente malische Oppositionsführer Soumaila Cisse und zwei Italiener befreit worden, bestätigten das malische und das französische Präsidialamt am Donnerstagabend.

Frankreich bekämpft im riesigen Sahel-Gebiet mit rund 5100 Soldaten seiner "Barkhane"-Mission gegen Terrorgruppen. Einige dieser Gruppen haben dem Islamischen Staat (IS) oder Al-Kaida die Treue geschworen. Macron dankte nach Élysée-Angaben den malischen Behörden für die Freilassung. Er versichere ihnen die volle Bereitschaft Frankreichs, Mali in seinem Kampf gegen den Terrorismus in der Sahelzone weiter zu unterstützen.