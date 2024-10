In Frankreich entführtes Frühchen in den Niederlanden gefunden

Das Baby habe man zusammen mit seinen Eltern in einem Hotel in Amsterdam entdeckt, bestätigte die Polizei der niederländischen Hauptstadt. Der Säugling kam demnach in ein Krankenhaus. Die Eltern wurden festgenommen.

Tagelang hatten die Behörden nach dem nur etwa drei Wochen alten Santiago gesucht. Sie gingen davon aus, dass seine 23 und 25 Jahre alten Eltern ihn am Montag aus einem Krankenhaus im Großraum Paris entführt hatten. Anschließend sollen sie mit ihm nach Belgien geflohen sein. Zwei Menschen aus dem Umfeld der Eltern gaben laut Staatsanwaltschaft Bobigny zu, das Paar auf ihrem Weg ins Nachbarland begleitet zu haben. Auch die belgische Polizei suchte mit einem Fahndungsaufruf nach dem Säugling und den Eltern.

Eltern bereits mehrfach verurteilt

Das Kind war als Frühchen auf die Welt gekommen und benötigt den Behörden zufolge dringend medizinische Hilfe. Staatsanwalt Éric Mathais sagte, das Kind habe in der Klinik im Brutkasten gelegen und sei auch mit einer Magensonde und spezieller Frühchenmilch versorgt worden. Die wegen anderer Fälle mehrfach verurteilten Eltern hatte er aufgerufen, ihr Baby umgehend in das nächstgelegene Krankenhaus zu bringen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.