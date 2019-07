In Europa purzelten reihenweise Hitze-Rekorde

Beinahe im Minutentakt purzelten gestern die Hitzerekorde in mehreren Staaten Europas. Vor allem in Deutschland ging es Schlag auf Schlag – schließlich wurden in Lingen in Niedersachsen gar 42,6 Grad gemessen. Dem kaum nachstehen wollte die französische Hauptstadt Paris.

Deutschland: Seit 1881 werden in unserem Nachbarland die Temperaturen systematisch erfasst. Vor der aktuellen Hitzewelle hatte der deutsche Rekord bei 40,3 Grad gelegen. Bereits am Mittwoch wurde dieser Wert übertroffen: 40,5 Grad gab der Deutsche Wetterdienst für Geilenkirchen (Nordrhein-Westfalen) bekannt. Gestern Nachmittag wurde dieser Wert zuerst in Bonn-Roleben (40,6 Grad) übertroffen, bevor sich Lingen in Niedersachsen mit 41,6, wenig später mit 42 und schließlich mit 42,6 Grad in die Rekordliste eintragen konnte. Schon um 15 Uhr hatte deshalb Oberbürgermeister Dieter Krone (parteilos) den 500 Beamten des Rathauses hitzefrei gegeben. Heute soll sich das Hoch "Yvonne" von der südwestlichen in die nördliche Ostsee verlagern und die Temperaturen langsam zurückgehen.

Frankreich: In Paris schwitzten die Menschen gestern Nachmittag ebenfalls bei 42,6 Grad Celsius. Im Umland der französischen Hauptstadt sollen sogar 43 Grad gemessen worden sein. Diese Werte wurden allerdings nicht offiziell bestätigt. Der bisherige Rekord in Frankreich von 40,4 Grad liegt bereits mehr als 70 Jahre zurück.

Belgien: Mit 40,6 Grad wurde auch in Belgien der Hitzerekord gebrochen. Am Mittwoch waren 40,2 Grad gemessen worden – erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen wurde damit die 40-Grad-Marke überschritten. Belgien hatte wegen der Hitze bereits am Dienstag erstmals Alarmstufe Rot ausgerufen.

Niederlande: Bei all den Rekordmeldungen konnte auch das Königliche Meteorologische Institut KNMI der Niederlande nicht nachstehen. 40,4 Grad in Gilze-Rijen in der südöstlichen Provinz Noord-Brabant wurden am späten Nachmittag gemeldet. Schon am Vortag war ein neuer Höchstwert gemessen worden – 39,3 Grad in Eindhoven. Der bisherige Rekord der Niederlande stand bei 38,6 Grad, datiert auf den 23. August 1944. Wegen der anhaltenden Hitze verhängten die Behörden einen Smogalarm in großen Teilen des Landes. Die Luftqualität sei in einigen Provinzen "sehr schlecht".

Großbritannien: Ein Hitzerekord wurde auch in London aufgestellt: An einer Messstation beim Flughafen in Heathrow wurden aber vergleichsweise angenehme 36,9 Grad ermittelt, teilte der meteorologische Dienst des Vereinigten Königreichs mit. Der bisherige Juli-Rekord lag bei 36,7 Grad.