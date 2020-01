In China beginnt das Jahr der Ratte: Zeit für Neuanfang

"Ein Jahr der Neuanfänge und großen Chancen steht uns bevor, allerdings müssen wir uns vor Turbulenzen an den Finanzmärkten in Acht nehmen."

Das zumindest sagt der traditionelle Mondkalender der Chinesen vorher, die am kommenden Samstag das Jahr der Ratte einläuten. Das Nagetier, das im Westen kaum mit positiven Eigenschaften verbunden wird, hat in China einen viel besseren Ruf. Menschen, die im Jahr der Ratte geboren wurden, gelten als intelligent, einfallsreich und vielseitig.

Zwölf Tierzeichen gibt es, die sich Jahr für Jahr am Neujahrsfest ablösen. Die Ratte folgt im chinesischen Tierkreis auf das Schwein und ist in diesem Jahr auch noch mit den Elementen des Metalls verbunden, eine Kombination, die es nur alle 60 Jahre gibt.

Chinesische Astrologen betonen, dass der Beginn des nächsten Zwölf-Jahres-Zyklus, an dessen Anfang die Ratte steht, ein guter Zeitpunkt sei, um etwas Neues zu wagen. Wer etwas in seiner Karriere verändern wolle oder neues Glück in der Liebe suche, habe im Jahr der Ratte gute Aussichten.

Angst vor Krankheiten

Zumindest mit größeren Naturkatastrophen, wie sie im Jahr des Schweins vorhergesagt wurden, sei aber nicht zu rechnen. Dafür sieht Mondkalender-Experte Mingchao die Gefahr, dass sich Krankheiten verbreiten. Auch Chinesen, die nicht abergläubisch sind, werden bei dieser Vorhersage hellhörig.

Denn seit Anfang Dezember verbreitet sich in einigen Regionen eine Lungenkrankheit. Bisher sind mehrere Hundert Menschen an dem Coronavirus erkrankt (siehe Artikel rechts). Schon werden Erinnerungen an die große SARS-Epidemie wach, der vor 17 Jahren in China Hunderte Menschen zum Opfer fielen.