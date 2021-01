Impfstoff-Knappheit: Italien reduzierte Impfkampagne um die Hälfte

Waren im Zeitraum zwischen dem 5. und dem 15. Jänner noch täglich 81.545 Personen geimpft worden, so halbierte sich diese Zahl vom 16. bis zum 25. Jänner auf 39.271, berichtete der für die Impfkampagne zuständige Regierungskommissar Domenico Arcuri bei einer Pressekonferenz am Freitag in Rom. Italiens Impfkampagne läuft seit 27. Dezember.

Massenimpfung "unmöglich"

Wegen der Kürzungen bei den Impfstoff-Lieferungen sei es unmöglich, eine Massenimpfung zu starten, klagte Arcuri. Italien habe 300.000 weniger Impfdosen als erwartet erhalten. Dabei sei Italien bis zum 15. Jänner das EU-Land gewesen, das die meisten Vakzine verabreicht hatte, 200.000 mehr als Deutschland. Arcuri berichtete, dass der US-Pharmakonzern Moderna die Impfstofflieferungen an Italien um 20 Prozent reduziert habe. "Wir verlangen, dass die Pharmakonzerne ihren Verpflichtungen nachkommen", forderte Arcuri. Italien sei als erstes Land wegen der Lieferkürzungen gegen den US-Pharmakonzern Pfizer rechtlich vorgegangen.

2,5 Millionen Italiener haben sich seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 mit dem Coronavirus angesteckt, also jeder 23. Italiener. Die Zahl der Neuinfizierten sei in Italien in der vergangenen Woche gesunken. Die Belastung auf den Intensivstationen reduziere sich allmählich, berichtete der Regierungskommissar.

Die italienischen Regionen fiebern indes dem am heutigen Freitagnachmittag geplanten Beschluss des Gesundheitsministeriums in Sachen Ampelsystem entgegen. Erwartet wird, dass die Lombardei bis zum 7. Februar als orange Zone eingestuft bleibt, zusammen mit Piemont und Latium. Venetien sollte dank sinkender Infektionszahlen gelb codiert werden.