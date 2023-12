Im Stich gelassen:  Syrer und Türken als Beben- und Polit-Opfer

Zehntausende Menschen verloren bei den verheerenden Beben in Syrien und in der Türkei ihr leben.

Nicht nur die Kriege in der Ukraine und in Nahost machen 2023 zu einem Katastrophenjahr für die Menschen. Auch die Natur fordert ihren Tribut in Form verheerender Erdbeben und Unwetter. Im Angesicht der "Erdstöße des Jahrhunderts" in der Türkei und Syrien Anfang Februar mit mehr als 57.000 Toten sind alle Menschen gleich: Opfer, Hinterbliebene, Überlebende und zugleich Hoffende. Auf beiden Seiten der Landesgrenzen ist der Ruf nach schneller Hilfe zu hören. Und er geht oftmals im grausamen Spiel