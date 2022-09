Im Schneesturm vermisst: Dramatische Rettungsaktion in Bayern

Die Aussichten sind gering. Auf die Berchtesgadener Alpen, die von dichten Wolken eingehüllt im Septemberschnee versinken. Und mittlerweile auch auf ein Happy-End.

Seit Samstagnachmittag sucht ein Großaufgebaut an Rettern einen 24-jährigen Bergsteiger aus Niedersachsen. Die Bedingungen sind an der Grenze des Zumutbaren: Schneefall, vereiste Felsen, Starkregen, Wind und Nebel. Der junge Mann war zu einer Tour auf den 2607 Meter hohen Hochkalter aufgebrochen. Über welche Route, ist nach wie vor unklar.

Um 15 Uhr ging bei der Leitstelle in Innsbruck der erste Notruf ein. Es sei etwas schiefgegangen, gab der junge Mann an. Er befinde sich im Aufstieg, zwischen 2400 und 2600 Meter Seehöhe und sei schwer verletzt. Am Kopf und auch an den Armen. Sie seien vermutlich gebrochen und er versuche mit aller Kraft, nicht weiter abzurutschen.

Sechs Anrufe, dann Funkstille

Um 15.40 Uhr wurden zwei Bergretter an der Südwestseite des Berges, knapp unter der Wolkengrenze, abgesetzt.

Fünf Minuten später der zweite Anruf: Der junge Mann gab an, doch nicht ernsthaft verletzt zu sein. Er habe aber seine Handschuhe verloren, befinde sich irgendwo zwischen Klein-und Hochkalter.

Vier weiter Bergretter wurden auf den Berg geflogen, der Rest stieg zu Fuß auf. Gegen 19.30 ein weiterer Telefonkontakt zu dem Vermissten: Er würde stark frieren, könne nicht angeben, wo er genau sei. Der Rettungstrupp war mittlerweile in 2.600 Metern Seehöhe angekommen, Rinnen und Querungen waren bereits stark eingeweht. Mittlerweile war mehr als ein halber Meter Neuschnee gefallen.

Der letzte Anruf stellte die Suche auf den Kopf: Der 24-Jährige gab an, über die Blaueishütte, also die Ostseite, aufgestiegen zu sein. Nun stiegen auch von dort Bergretter ins anspruchsvolle (Kletterstellen bis zum zweiten Schwierigkeitsgrad), hochalpine Gelände auf.

Der Trupp am Gipfel musste sich zuerst in einem Notzelt vor dem eiskalten Wind in Sicherheit bringen und für den Abstieg aufwärmen. Zu gefährlich war die Situation bereits geworden.

Bis zu eineinhalb Meter Schnee

Im fünften Telefonat gab der 24-Jährige neue Koordinaten an, die wiederum auf einen anderen Einsatzort am Hochkalter schließen ließen. Der letzte Kontakt gelang den Bergrettern um 21.30 Uhr: Sie sprachen dem Bergsteiger Mut zu, auf keinen Fall aufzugeben und trotz der widrigen Verhältnisse durchzuhalten, wobei er sich aber nicht im Stande sah, noch selbst bis zum Grat aufzusteigen, damit überhaupt eine Chance bestand, ihn im die ganze Nacht über anhaltenden Schneesturm zu finden.

Gegen 3.30 Uhr früh wurde der Einsatz abgebrochen und um 6 Uhr früh wiederaufgenommen- bislang ohne Erfolg. Eine Suche am Boden durch Einsatzkräfte im steilen, hochalpinen und absturzgefährlichen Gelände ist aktuell wegen des vielen Neuschnees zu riskant und auch wenig erfolgversprechend, da es in der Nacht weiter geschneit hat und am Berg zwischen einem halben und eineinhalb Metern Schnee liegen.

Bergrettung und Polizei versuchen nun, bei besserem Flugwetter aus der Luft weiter zu suchen. Die Zeit ist dabei der größte Gegner.