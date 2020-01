"Ich werde nicht aufhören, mich für ihn einzusetzen", sagte John Shipton am Montag im Europarat in Straßburg am Rande der Parlamentarischen Versammlung der Staatenorganisation. Die Europaratsversammlung soll diese Woche über einen Resolutionsentwurf zum Schutz von Journalisten abstimmen. Die Organisation kümmert sich um die Einhaltung der Menschenrechte.

Der Prozess über eine mögliche Auslieferung Assanges von Großbritannien an die USA soll am 24. Februar beginnen. Die USA werfen Assange vor, der Whistleblowerin Chelsea Manning geholfen zu haben, geheimes Material von Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan zu veröffentlichen.

