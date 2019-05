"Ich werde euch töten" - Drei Tote bei Messerattacke auf Kinder

Wie japanische Medien am Dienstag berichteten, starb neben einem Schulmädchen und dem Täter auch ein erwachsenes Opfer an den Stichverletzungen. Der mutmaßliche Täter hatte sich den Berichten zufolge selbst in den Hals gestochen und starb später im Krankenhaus.

Der Mann hatte in der Früh an einer Bushaltestelle der Tokioter Nachbarstadt Kawasaki aus unbekanntem Grund mit zwei Messern auf 18 Menschen, davon 16 Schulmädchen, eingestochen. Augenzeugenberichten zufolge soll er geschrien haben: "Ich werde euch töten."