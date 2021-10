Aufgewachsen ist Christina Feist (31) in Wien, wo sie auch Philosophie studierte. Für ihr Doktorat ging sie nach Berlin und Paris. Zurzeit lebt sie in Paris und ist dort in der jüdischen Gemeinde Paris aktiv. Heute Nachmittag spricht sie im Bildungshaus Puchberg/Wels beim Treffen des OÖ. Netzwerks gegen Rassismus und Rechtsextremismus.