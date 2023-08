Hurrikan "Hilary" rast mit 165 km/h über den Pazifik auf Mexiko zu

Es handelte sich damit um einen Hurrikan der Stufe zwei von fünf. Die Meteorologen sagten voraus, dass der Wirbelsturm sich weiter intensivieren würde.

Am Wochenende werde sich der Sturm voraussichtlich der mexikanischen Halbinsel Baja California nähern. Die Hurrikansaison beginnt im Pazifik am 15. Mai und im Atlantik am 1. Juni. Sie endet in beiden Regionen am 30. November. Tropische Wirbelstürme entstehen über warmem Ozeanwasser. Der Klimawandel erhöht die Wahrscheinlichkeit starker Stürme. Von einem Hurrikan spricht man bei Windgeschwindigkeiten ab 119 Stundenkilometern.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper