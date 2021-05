Hunderte tote Fische und Schildkröten an den Traumstränden Sri Lankas

Dies teilten Fischereivereinigungen in verschiedenen Teilen des Inselstaates im Indischen Ozean am Montag mit. Die unter der Flagge von Singapur registrierte X-Press Pearl brennt seit zwölf Tagen. Das Feuer sei nun aber unter Kontrolle, heißt es von der Marine Sri Lankas.

Hunderte Soldaten im Einsatz

Mehr als Tausend Soldaten und Seeleute versuchten die Strände von den Plastikstückchen zu befreien, die immer wieder an Land geschwemmt würden, sagte ein Marinesprecher. An Teilen der Küste sei das Fischen bis auf weiteres verboten worden, wovon mehr als 6.000 Fischer betroffen seien, berichtete die All Island Fisheries Association. Die Chefin der Meeresschutzbehörde, Dharshani Lahandapura, sagte, dass sie in den vergangenen Jahren keinen vergleichbaren Schaden gesehen habe.

Gefährliche Chemikalien im Meer

Das Schiff war beladen mit 1.486 Containern mit 25 Tonnen teils gefährlichen Chemikalien - darunter Salpetersäure und Mikroplastikgranulate zur Plastikherstellung - und Kosmetika. Die Fracht sollte von Indien nach Singapur gebracht werden. Aber dann sei während eines Sturms eine Chemikalie aus einem Container ausgetreten, was eine chemische Reaktion ausgelöst und zum Feuer geführt habe, sagte ein Marinesprecher. Die Polizei begann am Montag, den Kapitän und die Crewmitglieder, die sich inzwischen auf Sri Lanka in Quarantäne befinden, zu befragen.