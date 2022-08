Hunderte Migranten in Süditalien eingetroffen

Die private Hilfsorganisation SOS Mediterranee hat zuvor im Mittelmeer weitere Bootsmigranten aus Seenot gerettet. Die Crew der "Ocean Viking" nahm in der maltesischen Such- und Rettungszone bei ihrem fünften Einsatz binnen 36 Stunden fast 60 Menschen von einem überfüllten Holzboot an Bord, wie die Organisation in der Nacht auf Samstag mitteilte. Unter den Geretteten sei auch ein wenige Wochen altes Baby. Auf der "Ocean Viking" befinden sich nach Angaben von SOS Mediterranee damit 355 aus Seenot gerettete Migranten. Sie warten auf einen Landehafen.

Im sizilianischen Hafen von Messina traf am Samstag das spanische Rettungsschiff "Open Arms Uno" mit 99 Menschen - darunter einige Minderjährige - an Bord, die in den vergangenen Tagen vor der sizilianischen Küste gerettet worden waren, ein. Die meisten Migranten stammen aus Ägypten, Bangladesch, dem Sudan, Nigeria, Marokko, Pakistan, Syrien und dem Tschad, teilten die italienischen Behörden mit.

92 Migranten trafen am Samstag außerdem an Bord eines Segelbootes in der süditalienischen Region Apulien ein. Auch in der Region Kalabrien landeten seit Freitag über 200 Migranten. Die Menschen legen meist von den Küsten Nordafrikas ab, etwa aus dem Bürgerkriegsland Libyen oder Tunesien, um über das Mittelmeer in die EU zu gelangen. Oft werden sie bei den gefährlichen Überfahren über das Mittelmeer von privaten Hilfsorganisationen aus Seenot gerettet.

Einsätze der privaten Seenotretter hoch umstritten

In Italien sind die Einsätze der privaten Seenotretter mittlerweile hoch umstritten. Die in Umfragen führenden Rechtsparteien versprechen im laufenden Wahlkampf, die Ankünfte von Migranten in dem Mittelmeerland unterbinden zu wollen, sollten sie nach dem 25. September die Regierung stellen. Die Hilfsorganisationen kritisieren immer wieder, dass sie mit den geretteten Migranten an Bord lange auf die Zuteilung eines sicheren Hafens durch die Behörden warten müssen.