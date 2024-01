Hundeangriffe in Deutschland: Kleinkind und Frau verletzt

In Essen biss ein Hund einem 13 Monate alten Buben am Freitag mehrfach in den Kopf, wie die Polizei Essen am Sonntag berichtete. Die Mutter stürzte sich daraufhin auf den Hund und schlug auf das Tier ein.

Als ein unbekannter Mann nach dem Hund rief, ließ dieser von dem Kind ab. Der Besitzer verschwand mit dem Tier anschließend in den nahen Wald. Das Kind wurde schwer verletzt. Die Polizei sucht mit einer Beschreibung nach Hund und Halter.

Im baden-württembergischen Göppingen wurde am Freitag eine 49-jährige Frau in der Innenstadt unvermittelt von einem Hund angefallen und im Gesicht verletzt. Auch in diesem Fall verschwand der Hundebesitzer mit dem Tier nach der Attacke in einem Auto, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern, wie das Polizeipräsidium Ulm mitteilte. Die Polizei sucht nun ebenfalls Zeugen.

