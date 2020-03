Hoffnungsschimmer China: Ein Tag ohne Neuinfektionen

Zum ersten Mal seit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus hat China landesweit keine lokalen Neuinfektionen mehr gemeldet. Stimmen diese Angaben, wäre das ein großer Erfolg, der darauf hindeuten könnte, dass die strengen Abschottungsmaßnahmen in der Volksrepublik funktioniert haben.

Inwieweit die offizielle Statistik die wahre Lage widerspiegelt und wie hoch die Dunkelziffer ist, ist jedoch unklar. So hatte China mehrfach mit Änderungen bei der Zählweise der Infektionen Verwirrung ausgelöst.

Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Donnerstag mitteilte, wurden 34 neue "importierte Fälle" registriert, also Erkrankungen, die bei nach China Einreisenden nachgewiesen wurden. Bei diesen Menschen handelt es sich zu einem großen Teil nicht um Ausländer, sondern um Chinesen, die unter anderem wieder in ihre Heimat kommen, weil sie annehmen, dass dort das Schlimmste nun überstanden sei. Insgesamt seien bisher 189 importierte Fälle festgestellt worden, teilte die Kommission mit.

Video: Korrespondent Josef Dollinger (ORF) über die Situation in Peking

Flugzeuge werden umgeleitet

Um eine Ausbreitung der eingeschleppten Fälle möglichst zu verhindern, gelten strenge Maßnahmen für Menschen, die aus dem Ausland ankommen. Auf dem internationalen Flughafen der Hauptstadt Peking dürfen etwa keine Flugzeuge mit Passagieren aus dem Ausland mehr landen. Sie werden allesamt auf vier Flughäfen in anderen Provinzen umgeleitet. Dort erfolgen entsprechende Tests der Fluggäste und bei Symptomen die sofortige Quarantäne. Die Kosten dafür müssen die Betroffenen übrigens aus der eigenen Geldtasche tragen. Nur nachweislich Gesunde dürfen nach Peking weiterreisen.

Ähnlich wie auf dem chinesischen Festland gab es auch in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong Befürchtungen, dass sich das Virus durch Rückkehrer ausbreiten könnte. Auch die Finanzmetropole hat ihre Quarantänevorschriften deshalb seit Donnerstag noch einmal verschärft.

Niedrigere Sterberate

Trotz der verhältnismäßig geringen Zahl an Neuinfektionen beklagt China täglich weiter neue Todesfälle. Am Donnerstag kamen acht Tote hinzu, womit die Gesamtzahl der Opfer auf 3245 stieg. Insgesamt wurden auf dem chinesischen Festland 80.928 Infizierte registriert, von denen sich mehr als 66.000 wieder erholt haben. In Hongkong wurden 192 Infizierte und vier Tote registriert.

Eine neue Analyse im Fachblatt "Nature Medicine" zum Coronavirus-Ausbruch am Ursprungsort der Epidemie – der chinesischen Millionenstadt Wuhan in der Provinz Hubei – wartet unterdessen mit niedrigeren Sterberaten auf als bisher angenommen. Das Team um Joseph Wu von der University of Hongkong berechnete, dass dort 1,4 Prozent aller Erkrankten verstarben, die Krankheitssymptome zeigten.

Das "Chinese Center for Disease Control" hatte zuvor die Sterberate für die Provinz Hubei, in der Wuhan liegt, noch mit 2,9 Prozent angegeben. In anderen chinesischen Provinzen seien es hingegen nur 0,4 Prozent, hieß es auch in einem Beitrag im Fachjournal "The Lancet".

