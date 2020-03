Seit Anfang der Woche ist Italien Sperrzone. Vor allem in der Lombardei ist das Gesundheitssystem am Anschlag. Das verdeutlicht ein Facebook-Post des Arztes Daniele Macchini von der Humanitas-Gavazzeni-Klinik Bergamo. Die Schweizer Plattform watson.ch hat seinen Post übersetzt. Sein gekürzter Text lautet:

Ich verstehe die Notwendigkeit, keine Panik zu erzeugen, aber wenn die Botschaft von der Gefährlichkeit des Geschehens die Menschen nicht erreicht und ich Menschen höre, die sich einen Dreck um die Empfehlungen scheren, und Menschen, die sich beschweren, dass sie nicht ins Fitnessstudio oder zu Fußballturnieren gehen können, dann erschaudere ich.

Ich selbst beobachtete verwundert die Reorganisation des Spitals, als unser Feind noch im Schatten stand: Die Stationen wurden geleert, die Intensivstation freigegeben, um möglichst viele Betten zu schaffen. All diese Veränderungen brachten eine Atmosphäre der Stille und surrealen Leere in die Korridore. Es war, als ob wir auf einen Krieg warteten, der noch beginnen sollte und von dem viele nicht sicher waren, dass er mit solcher Grausamkeit kommen würde.

Daniele Macchini von der Humanitas-Gavazzeni-Klinik Bergamo Bild: (Humanitas Gavazzeni)

Nun, der Krieg ist buchstäblich explodiert, die Kämpfe sind Tag und Nacht ununterbrochen: Einer nach dem anderen tauchen die armen Unglücklichen in der Notaufnahme auf. Sie haben alles andere als die Komplikationen einer Grippe. Hören wir auf zu sagen, es sei eine schlimme Grippe! Die Menschen haben alle Hinweise befolgt: tagelang zu Hause mit Fieber, aber jetzt können sie es nicht mehr ertragen. Sie brauchen Sauerstoff.

Ein Tsunami, der uns überwältigt

Das Bedürfnis nach Betten ist in seiner ganzen Dramatik angekommen. Die Patiententafeln, die je nach Operationseinheit gefärbt sind, sind alle rot und statt einer Operation steht die Diagnose, die immer derselbe Mist ist: bilaterale interstitielle Pneumonie. Entschuldigen Sie, aber es beruhigt mich als Arzt nicht, dass die schwerwiegendsten Fälle vorwiegend ältere Menschen mit anderen Krankheiten sind. Die ältere Bevölkerung ist in unserem Land am stärksten vertreten, und es ist schwierig, jemanden über 65 Jahre zu finden, der nicht zumindest eine Pille gegen Blutdruck oder Diabetes nimmt.

Es gibt keine Chirurgen, Urologen und Orthopäden mehr, wir sind nur noch Ärzte, die plötzlich Teil eines einzigen Teams werden, um diesem Tsunami, der uns überwältigt hat, zu begegnen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.