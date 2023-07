Hitzewellen in Europa und im Süden der USA

Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius werden in Italien gemessen, auf Sardinien waren es am Dienstag 43 Grad. Die Meteorologen haben die Hitzewelle "Cerberus" nach dem mehrköpfigen Höllenhund genannt. Für größere Städte rief das Gesundheitsministerium den Hitzenotstand aus.

In Spanen verursacht heiße Luft aus Afrika Temperaturen bis zu 44 Grad, gemessen in Andalusien und Aragon. Und Griechenland bereitet sich auf die erste große Hitzewelle des Jahres vor: Am Samstag sollen die Temperaturen in Athen auf bis zu 45 Grad steigen. Meteorologen befüchten eine längere Dauer der Hitzeperiode.

Im Süden der USA, von Kalifornien über Texas bis nach Florida, steht mehr als 50 Millionen Menschen in den kommenden Tagen eine Hitzewelle bevor. Nach Angaben des Nationalen Wetterdienstes hat sich über den betroffenen Bundesstaaten ein sogenannter Hitzedom gebildet. "Streichen Sie Aktivitäten unter freiem Himmel zwischen 10 und 16 Uhr", riet der Wetterdienst.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper