Hitzewelle in Italien: "Cerberus" treibt Italiener an den Strand

Die Meteorologen haben die Hitzewelle "Cerberus" genannt, wie den mehrköpfigen Höllenhund, der den Eingang zur Unterwelt bewacht. Sie wird mindestens bis zum kommenden Wochenende andauern.

Auf Sardinien wurden am Dienstag 43 Grad gemessen. Allein in Rom mussten Rettungskräfte Dutzende Male ausrücken, vor allem um älteren Menschen Hilfe zu leisten. Zahlreiche Senioren erlitten Kreislaufzusammenbrüche und Ohnmachtsanfälle. Auch in den Notaufnahmen der Mailänder Spitäler wurden etliche Ältere behandelt, die an akutem Flüssigkeitsmangel, Herz- und Kreislaufproblemen oder Atembeschwerden litten.

Für die größeren Städte rief das Gesundheitsministerium den Hitzenotstand aus. Die jeweiligen Vorsorgeprogramme in den Städten sollten deshalb überall für Senioren und Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen gelten, um einem Anstieg der Sterbefälle durch die Gluthitze vorzubeugen.

Abkühlung suchen Italiener und Touristen am Meer. Der Tourismus boomt, wie vor der Pandemie und noch mehr. An besonders beliebten Touristendestinationen sind kaum noch freie Unterkünfte zu finden. Die Branche rechnet mit einem Rekordsommer.

