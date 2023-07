Hitze - Unwetter und neue Hitzewellen in Italien und Bulgarien

Auch aus der Regionalhauptstadt Bologna wurden heftige Gewitter gemeldet. In der Provinz Ravenna wurden laut Nachrichtenagentur ANSA 14 Menschen verletzt, unter anderem von herabstürzenden Bäumen. Im Süden und der Mitte Italiens blieb es heiß.

In Syrakus im Südosten Siziliens wurden am Samstag laut Zeitungsberichten 46,4 Grad gemessen. Für die neue Woche erwarten die Meteorologen eine Hitzewelle mit Rekordtemperaturen von 47 bis 48 Grad zwischen Sardinien und Sizilien. Der Wetterdienst Ilmeteo.it sprach von einem "Caronte bis" (Caronte mit Zugabe), in Anspielung auf das Hoch "Caronte" aus der vergangenen Woche. Caronte ist der italienische Name für Charon, den Fährmann aus der Unterwelt der griechischen und römischen Mythologie. Zwischen Mittwoch und Donnerstag sollen die Temperaturen landesweit etwas zurückgehen.

Eine böse Überraschung erlebten am Samstag viele Badegäste an der Adria. Videos zeigten Sommerfrischler, die in Lido di Classe vor Ravenna fluchtartig den Strand verließen. Etwas weiter südlich wurde ein Strandabschnitt nördlich Anconas von einer ebenso plötzlichen wie heftigen Sturmflut überrascht. Während der Strand noch voller Menschen war, habe sich binnen Minuten der Himmel verfinstert, meldete die Zeitung "La Repubblica". Heftige Windböen hätten Dutzende Sonnenschirme weggerissen. Die Wellen seien bis zur sechsten Strandreihe vorgedrungen, Liegen trieben im Wasser. Aus verschiedenen Orten im Norden Italiens zeigten die Zeitungen Fotos von tennisballgroßen Hagelkörnern.

Papst Franziskus hat sich beim Angelus-Gebet am Sonntag über extreme Wetterereignisse in Italien und in vielen anderen Ländern besorgt gezeigt. Er rief Politiker und Institutionen zu raschem Handeln gegen den Klimawandel auf.

Vor einer neuen Hitzewelle ist auch Bulgarien von Unwettern heimgesucht worden. Heftige Winde, Regenstürme und Hagelgewitter wüteten in der Nacht zum Sonntag im Nordwesten des Balkanlandes, wie bulgarische Medien berichteten. In mehreren Orten wurden Dächer beschädigt. Herabgestürzte Bäume versperrten Straßen oder beschädigten geparkte Autos. Feuerwehrleute und Freiwillige räumten die Landstraße zum Grenzübergang Wraschka Tschuka (Vrška Čuka) nach Serbien.

Nach mehreren heißen Tagen mit Höchsttemperaturen um 40 Grad brachten die Stürme etwas Abkühlung im Norden Bulgariens. Doch für die südlichen Regionen galt am Sonntag die Alarmstufe Gelb. In den Grenzgebieten zu Griechenland wurden Temperaturen bis 38 Grad erwartet. In den kommenden Tagen wird es bulgarischen Meteorologen zufolge eine neue Hitzewelle geben. Dann sollen die Temperaturen in dem südosteuropäischen Land auch über 40 Grad steigen.

