Hitze und Feuerwalzen machen Griechenland zum "Pulverfass"

Starke Westwinde fachten gestern die vielen Feuer weiter an. Es entwickelten sich regelrechte Feuerstürme sowie weitere Flächenbrände, die sich bedrohlich der Hauptstadt Athen näherten.

Griechenlands Ministerpräsident Mitsotakis warnte vor einer weiteren Verschärfung: Die Trockenheit habe das Land in ein "Pulverfass" verwandelt, schwor er die Bevölkerung auf "weitere harte Tage" ein. Das Land stehe vor einer noch nie da gewesenen Umweltkrise, sagte Mitsotakis. Die Waldbrände spiegelten "die Realität des Klimawandels" wider.

Es ist ein Wettkampf mit der Zeit: Etwa 700 Feuerwehrleute stehen rund um die Uhr im Einsatz gegen die mächtige Front aus Flammen, die sich langsam auf die griechische Hauptstadt zubewegt. Von einer Kontrolle der Brände könne angesichts der starken Winde vorerst keine Rede sein. Binnen 24 Stunden gab es landesweit um die 90 neue Waldbrände, twitterte die Feuerwehr. Entlang der zentralen Autobahn Griechenlands von Athen ins nördliche Thessaloniki gerieten etliche Lagerhallen und Industriebetriebe in Brand. Augenzeugen berichteten von zahlreichen Explosionen. Die griechische Regierung forderte die Bewohner der Vororte Athens per Warn-SMS auf, die Gegend zu verlassen.

Video: ORF-Reporter Alexander Kofler berichtet aus Athen über die verheerenden Brände in Griechenland.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Rauchwolken hingen über Athen. Bild: APA/AFP

Selbst dutzende Kilometer von den Bränden entfernt sahen die Menschen gewaltige gelbe Rauchwolken am Himmel, Asche regnete vom Himmel. Mindestens 18 Menschen kamen in Krankenhäuser. Die meisten litten an Atemwegsbeschwerden, sagte Gesundheitsminister Wassilis Kikilias.

Vor Gefahren wegen der Luftverschmutzung warnte auch die Chefin der Pneumologischen Klinik des Athener Krankenhauses Sotiria, Nina Gaga. "Gehen Sie nicht aus dem Haus", sagte sie. Normale Schutzmasken gegen Corona helfen nicht.

Mindestens 18 Menschen kamen ins Spital. Bild: APA/AFP

Es ist ein Wettlauf mit der Zeit. Bild: APA/AFP

Verzweiflung auch in der Türkei

Auch in der Türkei kämpfen die Einsatzkräfte weiter verzweifelt gegen die Flammen – inzwischen den zehnten Tag in Folge. 13 Brände in sechs Provinzen waren nach offiziellen Angaben noch immer nicht unter Kontrolle. Besonders betroffen sind die Urlaubsregionen Antalya, Marmaris und Bodrum, dort bekommen die Einsatzkräfte die Brände seit Tagen nicht in den Griff. Die Einwohner sind verzweifelt und hoffen auf Regen – doch auch in den nächsten Tagen soll es extrem heiß werden. Allmählich zeigt sich das Ausmaß der Feuerkatastrophe: Schätzungen zufolge sind allein in der Türkei mindestens 100.000 Hektar den Flammen zum Opfer gefallen. In Marmaris verbrannte eine Fläche von mehr als 16.000 Hektar.

Bei den schweren Bränden in der süditalienischen Region Kalabrien sind gestern zwei Personen ums Leben gekommen. Ein Mann und eine Frau im Alter von 53 und 34 Jahren hatten vergebens versucht, einen Olivenhain zu retten. In Nordmazedonien hatte die Regierung den Krisenzustand ausgerufen. Ernst ist die Lage auch im Kosovo und in Albanien.