Hitze in Italien: "Am Nachmittag ist die Stadt menschenleer"

Die Hitzewelle dauert in Italien bereits mehrere Wochen an und ein Ende ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, es wird noch schlimmer: In den nächsten Tagen werden bis zu 41 Grad im Schatten erwartet. Seit November hat es erst drei Mal kurz geregnet, die Bäche sind ausgetrocknet, die Brunnen leer, Wiesen und Felder völlig ausgetrocknet. In der italienischen Region Emilia-Romagna hält sich OÖN-Außenpolitik-Redakteur Clemens Schuhmann derzeit auf. Die sonst so lebendige Innenstadt ist ab den Mittagsstunden wegen der hohen Temperaturen menschenleer: "Es geht nur nach draußen, wer unbedingt muss". Wie er die Hitzewelle erlebt und welche Folgen die Trockenheit hat, berichtet Schuhmann in diesem Video:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen