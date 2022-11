Hexenglaube ist immer noch weit verbreitet

Durchschnittlich 40 Prozent der Bevölkerung in 95 Ländern sind davon überzeugt, wie eine im Fachmagazin "PLOS ONE" vorgestellte Studie ergab. Demnach ist der Glaube an Hexerei besonders stark in Ländern mit schwachen Institutionen, geringem sozialem Vertrauen und geringer Innovationskraft verbreitet.

Folglich ist der Anteil an Hexengläubigen höchst unterschiedlich verteilt. In Schweden sind es neun Prozent, in Deutschland 13 Prozent, in Tunesien hingegen 90 Prozent. Hohe Werte finden sich auch in Marokko, Tansania und Kamerun. Keine Daten gibt es aus China und Indien.