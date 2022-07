Studie: Heuschnupfen-Spray wirkt gegen Corona

Erst ganz wenige Arzneimittel haben eine Wirkung gegen SARS-CoV-2 gezeigt. Viele Hoffnungen blieben unerfüllt. Doch die Suche geht weiter. Ein österreichisch-ungarisches Wissenschafterteam hat nun erste Hinweise dafür entdeckt, dass das seit vielen Jahren als Heuschnupfen-Spray verwendete Azelastin, ein Antihistaminikum, gegen die Krankheit wirken könnte. Erste Tests an Infizierten lieferten vielversprechende Ergebnisse.

Robert Konrat von den Max Perutz Labs sowie Experten von Calyxha Biotechnologies in Wien haben mit Beteiligung von Autoren vom Institut für Virologie der MedUni Innsbruck und ungarischen Forschungsstellen (z.B. Nationales Labor für Virologie in Pecs) bereits zugelassene Wirkstoffe gesucht, die künftig gegen Covid-19 verwendet werden könnten. Diese als "Repurposing" bezeichnete Neuverwendung hätte natürlich den Vorteil, dass man über die Wirkstoffe bereits umfassend Bescheid weiß.

Viele Beispiele für Neuverwendung

In der Medizin gibt es dafür bereits viele Beispiele. So werden ursprünglich als Antidepressiva entwickelte Medikamente mittlerweile auch gegen Nervenschmerzen eingesetzt. Das als Blutdruckmittel vorgesehene Minoxidil erlebte eine neue "Blüte" als Wirkstoff gegen Haarausfall. Oft war es der Zufall, der zu solchem "Repurposing" führte, mittlerweile sucht man gezielt.

Das Experiment der Wissenschaftergruppe wird in "Frontiers of Pharmacology" beschreiben: "Wir verwendeten einen neuen rechnerischen Ansatz, um unter zugelassenen und kommerziell erhältlichen Arzneimitteln zu suchen." Die Wirkung von Azelastin wurde demnach im Labor an Vero E6-Zellen getestet. Die Zellen waren so verändert worden, dass sie vermehrt die Andockstelle für SARS-CoV-2, das ACE2-Enzym, bildeten. Auch im Labor gezüchtete Nasenschleimhaut-Zellen wurden verwendet. Die Kulturen wurden mit unterschiedlichen Varianten von SARS-CoV-2 (Alpha, Beta, Delta) infiziert. Dann fügte man Azelastin hinzu.

Das Ergebnis: "Azelastin reduzierte den zellschädigenden Effekt der Viren und die Zahl der SARS-CoV-2-Partikel sowohl bei präventiver (also vor der Infektion) als auch bei therapeutischer Anwendung. Für die Alpha-, Beta- und Delta-Varianten des Coronavirus wurde eine ähnliche Wirkung festgestellt. Und: Auch die fünffache Verdünnung (0,02 Prozent Azelastin) eines kommerziell erhältlichen Nasensprays erwies sich als sehr wirksam.

Die ersten Tests mit einem Spray an Corona-Infizierten haben bereits stattgefunden und zeigten positive Ergebnisse: Sie "bestätigten eine schnellere Beseitigung der Viren bei SARS-CoV-2-positiven Personen," hieß es. Bis zu einem massenhaften Einsatz von Azelastin müssen natürlich noch umfangreiche klinische Studien durchgeführt werden.