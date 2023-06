Kleinkind starb in überhitztem Auto

In Hessen ist ein Kleinkind an Überhitzung in einem geparkten Auto gestorben. Der 18 Monate alte Bub sei von seinem Vater offenbar versehentlich über Stunden dort zurückgelassen worden, teilte die Polizei in Gießen am Dienstag mit. Demnach wurde das Auto mit dem leblosen Kind am Mittwochnachmittag vergangener Woche auf einem Parkplatz in einem Industriegebiet in Wettenberg gefunden. Eine Obduktion ergab eine akute Überhitzung als Todesursache. Gegen den Vater wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Weitere Details teilten die Ermittler nicht mit.

Erst vor wenigen Tagen ist in Slowenien ein Bub in einem überhitzten Auto gestorben - die OÖN haben berichtet.

Aus dem Archiv:

Mehr zum Thema Chronik Überhitzung: Wie verschlossene Autos zur Todesfalle werden Die Meldungen häufen sich, dass Kinder und Haustiere bei Hitze im Auto zurückgelassen werden – mit oftmals schwerwiegenden Folgen. Überhitzung: Wie verschlossene Autos zur Todesfalle werden

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.