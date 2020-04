Heiraten in New York nun per Video möglich

Gouverneur Andrew Cuomo kündigte am Samstag an, dass Menschen in dem US-Staat nun eine Heiratserlaubnis online beantragen können. Standesbeamte dürften dann Trauungen per Videokonferenz durchführen, teilte Cuomo mit.

In dem besonders schwer von der Corona-Pandemie betroffenen US-Staat New York sollen relativ strenge Ausgangsbeschränkungen mindestens bis Mitte Mai andauern. Insgesamt sind in dem 19-Millionen-Einwohner-Staat nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore nun bereits mehr als 235.000 Menschen infiziert worden. Mehr als 17.000 Menschen seien an den Folgen von Covid-19-Erkrankungen gestorben.

