Heimische Tierwelt in Gefahr? Kalifornische Kettennatter erreicht Deutschland

Ende der 1990er-Jahre hat die Kalifornische Kettennatter ihren Weg auf die spanische Kanareninsel gefunden. Weil sie dort kaum natürliche Feinde hatte, breitete sich die eingeschleppte Schlangenart rasant aus. Für Menschen ist sie ungefährlich, vielmehr stellt die Kalifornische eine Bedrohung für die Tierwelt dar. So sind die auf der Insel heimischen Reptilien nahezu ausgerottet.

Auf Gran Canaria versuchte man jahrzehntelang, die Invasion in den Griff zu bekommen. Mehrere tausend Tiere wurden getötet, speziell abgerichtete Falken, Hunde oder Fallen eingesetzt. Letztlich sind alle Versuche, die Ausbreitung einzudämmen, gescheitert. Und das Problem ist näher gerückt: Wie jetzt bekannt wurde, ist die Natter nun auch in Süddeutschland angekommen. In der Nähe von Offenburg und Freiburg sind zwei Exemplare der "Kannibalin" gesichtet worden. Dort schlagen Experten bereits Alarm.

Lampropeltis californiae gilt als geschickte Jägerin und bei Reptilienhaltern als "Anfängerschlange" Bild: dpa/Andrea Warnecke

Handels- und Nachzuchtverbot

Die EU listet die Schlange seit Anfang August als invasive Art. Es besteht somit ein Handels- und Nachzuchtverbot, nicht untersagt ist aber der Besitz bereits vorhandener Tiere. Doch wie wahrscheinlich ist es, dass die Kalifornische Kettennatter auch unsere Fauna "erobert"? Der Steyrer Schlangenexperte Hans Esterbauer sieht aktuell keinen Grund zur Beunruhigung. "Bei uns hat man bis jetzt keine festgestellt. Es muss außerdem noch erforscht werden, ob sie sich in Österreich überhaupt fortpflanzen kann", sagt er im Gespräch mit nachrichten.at.

Auf den Kanaren oder der Heimat der Kornnatter, Kalifornien, seien die klimatischen Bedingungen ganz anders. Gleichzeitig stellt Esterbauer klar: "Wenn sich die Schlange bei uns vermehren kann, wäre das ein großes Problem. Alle Reptilien wären in Gefahr. Sogar Artgenossen wie die giftige Kreuzotter würde sie verschlingen." Die Kalifornische Kettennatter frisst nicht nur andere Schlangen, auch Kleinsäuger wie Mäuse, Vögel oder junge Schildkröten stehen auf ihrem Speiseplan. Wie die einheimische Schlingnatter, erdrosselt die rund eineinhalb Meter lange Exotin ihre Beute.

"Anfängerschlange" wird in Terrarien gehalten

Die invasive Art, die als "Anfängerschlange" gilt, wird auch in Oberösterreich in Terrarien gehalten, wie Esterbauer weiß. Geht es nach ihm, soll das weiterhin erlaubt bleiben. Ein Verbot würde eine Invasion nicht verhindern. Im Gegenteil: "Dann werden vermutlich mehr Tiere ausgesetzt", sagt der Experte.

Ein deutscher Wissenschafter kann sich vorstellen, dass Sichtungen von Kalifornischen Kettennattern häufiger werden. "Bedenkt man, dass diese Art in der Europäischen Terrarienhaltung weit verbreitet ist, würde es mich nicht überraschen", sagt Phillip Haubrock vom Frankfurter Senckenberg Forschungsinstitut.

Durch die aktuell stark gestiegenen Energiepreise könnten aber absichtliche Freilassungen durch Hobbyhalter noch zunehmen, befürchtet Haubrock. Eine rasante Ausbreitung wie auf den Kanaren sei jedoch sehr unwahrscheinlich: Die Tiere werden erst nach einigen Jahren geschlechtsreif, und wie gut sie die Wintersaison in Deutschland überstehen können, sei fraglich.