Heftiger Wintereinbruch in Japan

In Teilen Japans, hier in Hakuba, türmt sich der Schnee meterhoch.

Der japanische Wetterdienst erklärte am Montag, in den zentraljapanischen Präfekturen Niigata, Ishikawa und Nagano und in westlichen Präfekturen wie Hiroshima und Shimane werde mit weiterem Neuschnee gerechnet. Die Meteorologen warnten zudem vor Lawinen, vereisten Straßen und eingefrorenen Wasserleitungen.

Die Schneemassen sind bereits gewaltig: Nach Angaben des Wetterdienstes wurden am Montagvormittag (Ortszeit) in der nördlichen Stadt Aomori fünf Meter Schnee gemessen, in Uonuma in der Präfektur Niigata waren es 3,81 Meter und in Tadami in der Präfektur Fukushima 3,13 Meter.

In den Regionen an der Küste des Japanischen Meeres, das Japan von Russland sowie Nord- und Südkorea trennt, gibt es oft schneereiche Winter. In diesem Jahr kam es aber in mehreren Städten zu Rekordschneefällen, die zu Todesfällen und Verkehrsbeeinträchtigungen führten.

