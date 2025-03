Heftige Unwetter auf Gran Canaria: Überschwemmungen und Verkehrschaos

Spanien wurde in der Vergangenheit immer wieder von schweren Unwettern, wie hier in Valencia, heimgesucht.

Besonders betroffen ist die Stadt Telde mit rund 100.000 Einwohnern. Dort fielen in kurzer Zeit über 30 Liter Regen pro Quadratmeter. Zusätzlich brach ein Wasserbecken, das weitere 700.000 Liter Wasser freisetzte. Straßen verwandelten sich in reißende Flüsse, Autos wurden mitgerissen – am Strand von Salinetas sogar bis ins Meer.

Einsatzkräfte mussten zahlreiche Personen aus überfluteten Fahrzeugen retten, während Freiwillige helfen, den Schlamm von den Straßen zu räumen. Die Behörden hatten bereits am Wochenende aufgrund anhaltender Regenfälle Alarmbereitschaft ausgerufen und konnten so frühzeitig warnen. Dennoch stehen vielerorts der Verkehr und das öffentliche Leben still. Karnevalsfeiern wurden abgesagt, der Flugverkehr ist durch Verspätungen und Ausfälle stark eingeschränkt.

