Haus von belgischem Kindermörder Marc Dutroux ist nun ein Gedenkgarten

An der Stelle, wo ein Teil der Verbrechen begangen wurde, wurde am Dienstag ein Gedenkgarten eröffnet.

Ein Gedenkgarten soll künftig an die Taten des belgischen Kindermörders Marc Dutroux erinnern. Er wurde am Dienstag in Charleroi südlich von Brüssel eröffnet, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga berichtete. Zuvor stand an der Stelle eines der beiden Häuser, in denen Dutroux seine Verbrechen beging.

Die "Affäre Dutroux" hat in den 1990er-Jahren ganz Belgien erschüttert. Dutroux entführte sechs Mädchen, missbrauchte und folterte sie. Vier von ihnen starben. Am 13. August 1995 konnte die Polizei Dutroux fassen. Der heute 66-Jährige sitzt nach wie vor im Gefängnis. An der Zeremonie nahmen auch die Väter zweier Opfer teil. Die Familien der Opfer wollten das Haus ursprünglich als Gedenkstätte erhalten. Sie stimmten dem Abriss dann aber zu, unter der Bedingung, dass der Keller, in dem zwei Mädchen getötet wurden, erhalten bleibe.

Mehr zum Thema Weltspiegel Belgien reißt Haus von Kindermörder Marc Dutroux ab BRÜSSEL. Nichts soll an die grausamen Taten des Kindermörders Marc Dutroux erinnern: Haus wird dem Erdboden gleichgemacht. Belgien reißt Haus von Kindermörder Marc Dutroux ab

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.