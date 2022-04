Hart, aber möglich: Wie wir das Weltklima retten können

Die Reaktionen waren hart und schockierend: "Jetzt oder nie. Die Welt steht am Scheideweg", sagte der Chef des Weltklimarats, Hoesung Lee. UN-Generalsekretär Antonio Guterres wurde noch deutlicher: "Die Weichen stehen klar in Richtung einer unbewohnbaren Erde", warnte er in seiner Stellungnahme zum jüngsten Weltklimabericht.