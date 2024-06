Handy mit EM-Ticket gestohlen - Polizei hilft Fan

Seit 14. Juni rollt der Ball in zehn EM-Stadien in Deutschland – auch in der Hauptstadt Berlin.

Der 53-jährige Niederländer vergaß am Freitag sein Smartphone samt dem darauf hinterlegten Ticket für das EM-Spiel zwischen den Niederlanden und Frankreich auf einer Sitzbank am Hauptbahnhof Leipzig, von wo es anschließend verschwand, wie die Bundespolizei in Leipzig am Sonntag berichtete.

Bundespolizisten ermittelten nach Sichtung von Videoaufzeichnungen einen unbekannten Mann, der das Telefon an sich genommen hatte. Zwischenzeitlich ortete die Tochter des Niederländers das Handy in einem Zug Richtung Cottbus. Das Signal ließ sich bis ins brandenburgische Finsterwalde verfolgen.

Handydieb wurde gestellt

Anhand der von der Leipziger Bundespolizei übermittelten Standortdaten und Videoaufzeichnungen konnte die Polizei in Finsterwalde den mutmaßlichen Handydieb stellen. Das Handy wurde kurzerhand mit dem nächsten Regionalzug zurück nach Leipzig geschickt, so dass der Niederländer pünktlich zum Anpfiff im Stadion saß. Gegen den Handydieb wird wegen Unterschlagung ermittelt.

