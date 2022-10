Hammer-Attacke auf Pelosis Ehemann

Die ständig von Leibwächtern geschützte Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses war zum Zeitpunkt des Angriffs nicht in der Stadt, sondern in Washington.

Das Anwesen der Polosis in San Francisco. Bild: JUSTIN SULLIVAN (GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Pelosi bestätigte später, dass der Angreifer, der ihren Ehemann verletzte, im Wohnhaus des Paares nach ihr suchte. Der Mann habe das Leben von Paul Pelosi bedroht und gefordert, die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses zu sehen, teilte ihr Sprecher Drew Hammill am Freitag mit. Ihr Ehemann sei wegen eines Schädelbruchs und ernster Verletzungen am rechten Arm und Händen operiert worden. Die Ärzte erwarteten, dass er sich vollständig erholen werde.

"Wo ist Nancy?"

Der Angreifer habe mehrmals "Wo ist Nancy?" gerufen, schrieben unter anderem die "New York Times" und die "Washington Post" unter Berufung auf Behördenvertreter. US-Medien fanden Online-Profile des Mannes, laut denen er sich für Verschwörungstheorien QAnon, Falschinformationen über die angebliche Gefahr von Corona-Impfstoffen und Donald Trumps Lügen über Betrug bei der Präsidentenwahl 2020 interessierte.

Der 42 Jahre alte Angreifer war in der Nacht auf Freitag in das Haus der Pelosis in San Francisco eingebrochen, wie Polizeichef William Scott sagte. Als Polizisten eintrafen, habe er vor den Augen der Beamten mehrfach mit einem Hammer auf Paul Pelosi eingeschlagen. Der Angreifer befinde sich in Gewahrsam. Er werde wegen versuchten Mordes, Angriffs mit einer tödlichen Waffe, Misshandlung älterer Menschen, Einbruchsdiebstahls und mehrerer anderer Straftaten angeklagt, sagte Scott.

Es war unklar, wie der Einbrecher in das dreistöckige Haus aus rotem Backstein in dem wohlhabenden Viertel Pacific Heights gelangte. Luftaufnahmen zeigten zersplittertes Glas an einer Tür auf der Rückseite des Hauses.

Der Sender CNN berichtete, Paul Pelosi habe auf seinem Telefon selbst den Notruf gewählt. Er habe dabei zwar den Angriff nicht direkt melden können, die Mitarbeiterin der Notruf-Hotline habe aber das Geschehen im Hintergrund gehört und die Polizei losgeschickt. Medienberichten zufolge wollte der Mann auch Paul Pelosi festbinden und warten, bis seine Frau zurückkommt.

Die Demokratin Pelosi ist häufiges Ziel verbaler Attacken der politischen Rechten in Amerika. Ex-Präsident Trump nennt sie seit Jahren immer wieder "Crazy Nancy" ("verrückte Nancy"). Pelosis Büro wurde während des Angriffs auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021 von Anhängern Trumps durchwühlt, von denen einige während des Angriffs Jagd auf sie machten. Als Vorsitzende des Repräsentantenhauses ist Pelosi aktuell die Nummer drei im Staat, nach dem US-Präsidenten Joe Biden und dessen Stellvertreterin Kamala Harris.

Der Angriff ließ auch Befürchtungen über politische Gewalt vor den Zwischenwahlen am 8. November aufkommen, bei denen die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und den US-Senat auf dem Spiel steht.

Politisch polarisiertes Klima

In einem politisch polarisierten Klima haben die Drohungen gegen republikanische und demokratische Abgeordnete zugenommen. Die Capitol Police gab an, dass sie im Jahr 2021 9.625 Vorfälle untersuchte, was fast einer Verdreifachung gegenüber 2017 entspricht.

Paul Pelosi, der eine in San Francisco ansässige Immobilien- und Risikokapitalfirma besitzt, wurde im Mai wegen Alkohols am Steuer und Verwicklung in einen Autounfall festgenommen und zu fünf Tagen Gefängnis verurteilt.