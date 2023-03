Hamburg: Wiener Polizei war Vorbild für deutsche Spezialeinheit

Vorbild für die noch relativ junge Eingreiftruppe war die Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA). "Die Hamburger haben damals nach dem Terroranschlag in Wien angefragt, ob sie sich bei uns etwas abschauen können", sagte Kommandant Ernst Albrecht am Freitag zur Austria Presse Agentur.

Die Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE) wurde in Hamburg erst vor wenigen Jahren geschaffen. Dabei holte sich die dortige Polizei Unterstützung von der WEGA. "Wir sind bereits seit mehr als zehn Jahren im Austausch", sagte WEGA-Kommandant Albrecht. Der Kontakt reiche dabei bis hin zu gemeinsamen Ausbildungen oder Einsätzen wie im Zuge des G20-Gipfels 2017 in der deutschen Hanse-Metropole.

Nach der Wiener Terror-Nacht am 2. November 2020 sei in Hamburg die Idee für eine Spezialeinheit nach Wiener Modell entstanden, wie auch der deutsche Nachrichtensender NTV am Donnerstag berichtete. "Das geht dann so weit, dass vielleicht der Kommandant auf Besuch kommt, man sich in Telefonaten austauscht oder mal eine Präsentation mit dem Einsatzkonzept übermittelt."

Bei "Rapid Response"-Teams wie der WEGA oder der USE handelt es sich laut Albrecht um Einheiten, die auch im Streifendienst unterwegs sind und als Bindeglied zwischen normalen Einsatzkräften und Antiterror-Einheiten fungieren. "Grundsätzlich geht der Trend in diese Richtung", sagte er mit einem Verweis auf die Schaffung der Schnellen Interventionsgruppen (SIG) im Jahr 2021 in den Bundesländern. Albrecht erinnerte in diesem Zusammenhang auch an die Erfahrungen der Terrornacht. "Von den ersten Schüssen des Täters bis zur Neutralisierung durch Kräfte der WEGA dauerte es damals neun Minuten." Auch in Hamburg habe die schnelle Reaktion der Polizei wohl Schlimmeres verhindert, sagte der Oberst.

Eine in der Nähe befindliche sogenannte Unterstützungsstreife für erschwerte Einsatzlagen (USE) traf nach Angaben der AFP unter Berufung auf die Hamburger Exekutive bereits nach wenigen Minuten am Tatort ein. Auch die USE bestehe aus speziell ausgebildeten Bereitschaftspolizisten, die in Einsatzwagen im Stadtgebiet unterwegs seien, hieß es in einem Bericht der AFP.

Die Wiener Polizei schuf die WEGA in den 90er-Jahren, um auf die veränderte Entwicklung bei Einsätzen reagieren zu können. "Wir haben hier sicher international eine Vorreiterrolle", so Albrecht. Er und seine Kollegen erhielten nach dem tragischen Einsatz bereits Nachrichten aus Hamburg. "Es hat ein befreundeter Kollege angerufen und sich bedankt, dass wir sie in den vergangenen Jahren unterstützt haben und so noch mehr Tote verhindert werden konnten."

Bei der Tat am Donnerstag starben sieben Menschen und der Schütze selbst, acht weitere Menschen wurden verletzt. Zu den Toten zählt die Polizei auch ein ungeborenes Kind.

