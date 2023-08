Hamburg: Mann soll zwei Menschen mit Benzin übergossen haben

Es laufe ganz normale Ermittlungsarbeit, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagnachmittag. Der Vorfall hatte sich in der Früh an einer Haupteinfallstraße im Stadtteil Langenhorn im Norden der Stadt ereignet. Ein Auto mit einem Mann und einer Frau sei auf das Tankstellengelände gefahren, hieß es von der Polizei. Der Mann habe einen Kanister mit Kraftstoff befüllt, sei zurück zum Fahrzeug gegangen und habe die mittlerweile ausgestiegene Frau mit dem Inhalt begossen. Anschließend habe der Täter auch einen Tankstellen-Mitarbeiter begossen, der dazwischengehen wollte.

"Der Mann hat noch bezahlt und hat dann anschließend zusammen mit der Frau im Pkw das Tankstellengelände verlassen", sagte ein Polizeisprecher. "Wir haben mit mehreren Funkstreifenwagen gefahndet, und wir suchen es auch immer noch", sagte der Sprecher am Nachmittag. Wie viel Benzin der Mann und die Frau abbekamen, war nicht bekannt. Auch gab es keine Erkenntnisse über den Grund der mutmaßlichen Tat. Medienberichte, die Frau sei in das Auto gestoßen und von dem Mann entführt worden, bestätigte die Polizei nicht.

