Haiti: Der Notfall bleibt Normalität

37 Sekunden reichten, dann lag Port-au-Prince in Trümmern. Am 12. Jänner 2010, um 21.53 Uhr zerstörten Erdstöße der Stärke 7,0 weite Teile der Drei-Millionen-Hauptstadt Haitis und löschten das Leben von 300.000 Menschen aus. Mehr als zwei Millionen waren mit einem Schlag obdachlos. Zehn Jahre und zwölf Milliarden Euro Wiederaufbauhilfe später – auch aus Österreich wurden Millionen gespendet – ist der Karibikstaat noch immer einer der ärmsten Flecken auf dem Planeten.

Zu Tausenden, Zehntausenden, manchmal sogar zu Hunderttausenden vegetieren Erwachsene und ihre Kinder in Port-au-Prince in riesigen Zeltstädten. Wobei viele dieser Behausungen den Namen "Zelt" nicht verdienen. Einige Holzstöcke, darum und darüber Plastiksackfetzen gespannt oder Pappendeckel gebunden. So schauen die Quartiere tausender haitianischer Menschen aus, denen bei den todbringenden Erdstößen gerade einmal das nackte Leben und das, was sie am Leib getragen hatten, geblieben ist. So stellte sich die Situation wenige Wochen nach der verheerenden Naturkatastrophe bei einem Lokalaugenschein der OÖN dar.

Auch der Präsidentenpalast war zerstört. Bild: eku

Klagen über korrupte Politik

"Schön, dass wenigstens Ausländer zu uns kommen, um zu sehen, wie wir hausen müssen. Von der eigenen Regierung hat sich bis jetzt niemand blicken lassen", klagte damals im Camp Petite Place Cazeau ein Mann mittleren Alters, der seinen Namen nicht nennen wollte.

Heute: hartes Vorgehen gegen Proteste Bild: Reuters

Die Politiker des ärmsten Landes der westlichen Hemisphäre – Haiti belegt im Welthunger-Index 2019 den 111. Platz von 117 Ländern – sind zwar mittlerweile andere, besser zu sprechen sind die Menschen in Haiti auf sie aber nicht. Seit Monaten demonstrieren Zigtausende gegen die korrupte Staatsspitze.

Elf Millionen Menschen leben in Haiti, das mit mehr als 27.700 Quadratkilometern rund ein Drittel der Fläche Österreichs umfasst. Schon vor dem Beben war es ein kahl rasiertes Land – die nackte Hälfte der Insel Hispaniola. Nur noch zwei Prozent des Waldes, den es vor der Kolonialisierung gab, sind übrig.

Langer Atem nötig

Die Umweltkatastrophe begann aber schon vor hunderten Jahren. Um sie rückgängig zu machen, wäre ein langer Atem nötig. So plagt Haiti ein Teufelskreis der Armut: Die Zerstörung verhindert landwirtschaftliche Erträge. Die Menschen ernten wenig, verdienen kaum und hungern oft. Der katastrophale Ausweg: Holzkohle verbrennen und verkaufen – für ein paar Gourdes (die Landeswährung). Damit zerstören sie die Umwelt aber weiter. Und die Politiker tun nichts anderes, als weiter in ihre eigenen Taschen zu "wirtschaften". Für die Menschen bleibt der Notfall damit Normalität.

Haiti in Zahlen

11 Millionen Einwohner zählt der Karibikstaat Haiti und umfasst die Westhälfte der Insel Hispaniola. Es war das erste Land Lateinamerikas, das sich aus dem

Status einer Kolonie (Frankreich) befreite und 1804 die Unabhängigkeit erlangte.

300.000 Todesopfer waren bei dem schwersten Erdbeben in der Geschichte Nord- und Südamerikas zu beklagen.

37 Sekunden dauerten die verheerenden Erdstöße der Stärke 7,0 am 12. Jänner 2010. Deren Epizentrum lag nahe der Hauptstadt Port-au-Prince.

Artikel von Eike-Clemens Kullmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel e.kullmann@nachrichten.at