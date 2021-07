Hai-Sichtung in kroatischem Urlaubsort

Augenzeugen sprechen von einem rund 1,50 Meter langen Blauhai, welcher sich am Wochenende längere Zeit direkt in Ufernähe Tisnos aufgehalten haben soll. Erstaunlich ist, dass der Hai selbst vor belebten Urlauberbooten nicht zurückgeschreckt habe und gemütlich um diese herumgeschwommen sei. Beobachter wagten Versuche, das Tier hinfort des Ufers zu locken. Dabei hatten sie wenig Erfolg, wodurch sich der Hai noch den ganzen Tag in Ufernähe aufgehalten haben soll. Das Tier müsse sich Experten nach verirrt haben oder gar verletzt gewesen sein, da Blauhaie das Ufer ansonsten eher meiden würden. Eine weitere Erklärung wäre, dass es sich um ein Weibchen handle, da diese hin und wieder ihre Jungen nahe dem Ufer zur Welt bringen würden. Blauhaie werden der "Roten Liste gefährdeter Arten" nach als eine potenziell vom Aussterben gefährdete Art eingestuft.

