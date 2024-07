Hai-Alarm in Kroatien: Sichtung in Vodice

Zwei auffällige Rückenflossen, die an der Wasseroberfläche nahe eines Strandes in Vodice zu sehen waren, versetzten die Badegäste in der kroatischen Stadt in Aufregung. Mehrere zückten ihre Handys, um das Geschehen zu filmen und auf sozialen Medien zu posten.

Bei den gesichteten Tieren handelt es sich vermutlich um zwei Blauhai-Babys. Diese Fischart ist in vielen Meeren, auch im Mittelmeer, verbreitet. Die beiden Blauhaie stellen in ihrem jungen Alter kaum eine Gefahr für Menschen dar. Erwachsene Tiere können drei bis vier Meter lang werden und halten sich meist in tieferen Gewässern auf.

Aus dem Archiv: Hai-Sichtung in kroatischem Urlaubsort

