Gutes Wetter und niedrige Preise fördern in Italien September-Urlaube

Für diesen Monat werden 15 Millionen Touristen mit insgesamt 50,2 Millionen Übernachtungen erwartet, 0,6 Prozent mehr als im September 2023., schätzt der Touristikerverband Assoturismo Confesercenti in einer am Samstag veröffentlichten Prognose. Der September soll eine Saison kompensieren, die bisher leicht unter den Erwartungen liegt, was vor allem auf die Verlangsamung der Inlandsnachfrage zurückzuführen ist. Diese wurde jedoch durch den Anstieg der ausländischen Gäste weitgehend ausgeglichen, ergab die Studie.

Optimistische Erwartungen in Kunststädten

Die optimistischste Erwartungen für September haben Touristiker in den Kunststädten. Sie rechnen mit einem Plus von 2,4 Prozent gegenüber dem September 2023. In den Bergortschaften wird mit einem Plus von 2,1 Prozent gerechnet. Ein leichtes Wachstum wird auch in den Badeorten (Plus 0,9 Prozent) erwartet.

Der Tourismus generiert in Italien einen Umsatz von 40,6 Mrd. Euro. Die Touristenströme belaufen sich auf 15 Millionen Urlauber im Juni, 16 Millionen im Juli, 18,4 Millionen im August. Damit bestätigt sich der August als der wichtigste Monat für den Urlaub der Italiener.

