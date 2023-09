Grüne Inseln in der Stadt fördern Insektenvielfalt

Das bestätigt eine Studie in Melbourne, deren Ergebnisse im Fachjournal "Ecological Solutions and Evidence" vorgestellt werden. Auf der untersuchten Fläche wurde demnach ein siebenfacher Anstieg der Insektenarten binnen drei Jahren festgestellt. Die Analyse bestätige den ökologischen Nutzen von Projekten zur Stadtbegrünung. Die nachgewiesenen Arten erfüllten verschiedene Funktionen, erklärte Studienautor Luis Mata. Manche der Tiere seien wichtig für das Recycling von Nährstoffen, andere bei Reptilien oder Vögeln als Beute sehr beliebt, andere wiederum hielten Schädlinge in Schach.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper