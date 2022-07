Großfeuer beim Yosemite-Nationalpark breitete sich "explosiv" aus

Wie die örtlichen Behörden mitteilen, hat sich das Oak-Feuer zuletzt geradezu "explosiv" ausgebreitet. Demnach war es am Freitag ausgebrochen und wütet inzwischen auf einer Fläche von 4800 Hektar Land. Auch andere Teile der USA befinden sich im Ausnahmezustand. In der Mitte und im Nordosten des Landes herrscht eine "extreme" Hitzewelle. Es werden Rekordtemperaturen erwartet.

Das "Oak Fire" lodert vor allem im Bezirk Mariposa knapp 300 Kilometer östlich von San Francisco. Den Angaben zufolge hat es bereits zehn Häuser zerstört, Tausende weitere könnten den Flammen zum Opfer fallen. Die Brandaktivität sei "extrem", heißt es. Mehr als 6000 Menschen wurden laut einem Sprecher der kalifornischen Feuerwehr evakuiert.

Nach Angaben des kalifornischen Ministeriums für Forstwirtschaft und Feuerschutz ist der Brand nicht eingedämmt. Mehr als 500 Feuerwehrleute sind unter anderem mit Löschhubschraubern im Einsatz. Die "Los Angeles Times" berichtet unter Verweis auf Behördenvertreter, es könne noch eine Woche dauern, bis der Brand eingedämmt sei.

Wirbel aus dichtem Rauch

Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, rief am Samstag den Notstand im Mariposa County aus. Augenzeugen teilten in Onlinenetzwerken Fotos eines riesigen Wirbels aus dichtem Rauch, der wie ein Tornado über dem Wald aufstieg. Dieses gefährliche Phänomen, ein Pyrocumulus oder eine Feuerwolke, kann den Brand weiter anheizen.

Der unter einer anhaltenden Dürre leidende Westen der USA hat in den vergangenen Jahren Waldbrände von außergewöhnlichem Ausmaß und hoher Intensität erlebt. Gleichzeitig zieht sich die Brandsaison immer länger hin. Für dieses Jahr befürchten die Feuerwehren besonders heftige Waldbrände. Auch andere Teile des Landes erleben eine extreme Hitzewelle, deren Höhepunkt noch bevorstehen könnte. Der Nationale Wetterdienst warnt vor "extrem drückenden" Temperaturen unter anderem im Osten der USA.

Die gewaltigen Brände auf der Insel Lesbos und im Dadia-Nationalpark im Nordosten Griechenlands haben auch am Sonntag unkontrolliert weitergewütet. Auf Lesbos wurden die Bewohner des Dorfes Vrisa dazu aufgerufen, die Ortschaft zu verlassen. Mehrere Häuser und Autos fielen bereits den Flammen zum Opfer. Die Rauchentwicklung auf Lesbos war so stark, dass sie vom Weltall aus zu sehen war. Das teilte das europäische Erdbeobachtungssystem Copernicus auf Twitter mit.

Im Nordosten Griechenlands verbrannten unterdessen unzählige Hektar des Dadia-Nationalparks. Militär und Forstarbeiter bemühten sich am Sonntag, Schneisen in die Pinienwälder zu schlagen und dadurch die weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Auch die Löscharbeiten am Boden und in der Luft wurden fortgesetzt. Zwischenzeitlich waren mehr als 320 Feuerwehrleute mit 68 Löschzügen im Einsatz.

Waldbrände auf Teneriffa

Trotz einer Entspannung der Lage in den vergangenen Tagen nimmt die Serie der Waldbrände in Spanien noch kein Ende. Auf der bei Touristen beliebten Kanaren-Insel Teneriffa hätten die Flammen bereits mehr als 2150 Hektar zerstört, sagte Regionalpräsident Ángel Víctor Torres. 585 Bewohner von La Guancha und von vier weiteren Gemeinden im Norden der Insel seien in Sicherheit gebracht worden. Zahlreiche ausländische Wandertouristen seien am Nationalpark Teide vor den Flammen gewarnt worden.